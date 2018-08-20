لافروف: اتفاق مع أنقرة لفصل مسلحي إدلب

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اتفاق وشيك مع أنقرة لفصل المسلحين المستعدين للانخراط بالعملية السياسية عن النصرة بإدلب.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو أن المسلحين المدعومين من واشنطن في التنف يعرقلون عودة اللاجئين من الأردن من جانبه قال باسيل إن بلاده مهتمة بنجاح المبادرة الروسية لعودة اللاجئين.

من موسكو مراسلنا مكسيم الطوري والتفاصيل.