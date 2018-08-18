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بوتين يدعو أوروبا لرفع مساعداتها لسوريا

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، دعا الدول الأوروبية إلى دعم العملية الإنسانية وزيادة مساعداتها إلى سوريا ..

من جانبها أكّدت ميركل أهمية إجراء الانتخابات وتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا معربة عن دعمها لجهود المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا في التسوية السورية.. من برلين موفدنا خالد الجبوري والتفاصيل..

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