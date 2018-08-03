مجلس سوريا الديموقراطية.. حوار خاص مع RT

زار وفد من مجلس سوريا الديمقراطية العاصمة دمشق لبحث مستقبل العلاقة بين الطرفين وكيفية استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها في شرق الفرات، فضلا عن صياغة الدستور والنظام الفدرالي وسبل التعاون في مكافحة الإرهاب، وقد أصدر المجلس بياناً قال فيه إنهم توصلوا لاتفاقٍ مع الحكومة لتشكيل لجان لتطوير الحوار وإنهاء الحرب في المنطقة.

وللمزيد عن هذه المباحثات وما توصلت إليه من نتائج يسعدني أن أرحب بضيفتنا من القامشلي السيدة إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية وهو الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية.