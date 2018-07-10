محددات العمل الفلسطيني للمرحلة القادمة

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، أن جلسة المجلس المركزي التي ستعقد قريباً ستتخذ القرارات التي تحمي المشروع الوطني الفلسطيني، وستحدد بشكل واضح طبيعة العلاقة مع إسرائي.

أو مع الجانب الأميركي بما يضمن حماية الثوابت الوطنية الفلسطينية وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أنه لن يسمح لصفقة القرن بأن تمر مؤكدا أن كافة الملفات سيتم بحثها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الشهر المقبل.