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بومبيو يؤكد وجود تقدم في ملف نووي كوريا

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبيل مغادرته بيونغ يانغ، إن المحادثات مع الجانب الكوري الشمالي كانت مثمرة وأحرزت قدرا كبيرا من التقدم.

هذا وكانت واشنطن قد أعلنت توصلها لاتفاق مشترك مع كوريا الشمالية لإنشاء مجموعات عمل مهمتها معالجة التفاصيل والتحقق من الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية... المزيد في التقرير. إلى نجوم ملاعب عالميين... مراسلنا سمير قدسية والتفاصيل.

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