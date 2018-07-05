تجدد الجدل حول الوجود الأمريكي في العراق

عادت قضية الوجود الأمريكي في العراق إلى الواجهة من جديد .. وسط مطالب بسحب كافة القوات الأجنبية من البلاد بعد القضاء على داعش عسكريا.

وفيما طالب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأمم المتحدة بالتحقيق في دعم واشنطن لداعش،، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع وفد أمريكي قضية خفض عدد القوات الأمريكية بالبلاد... المزيد في تقرير مراسلنا من بغداد أشرف محمد العزاوي ..