موسكو: نرفض توسيع صلاحيات "حظر الكيماوي"

قال مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ألكساندر شولغين إن منح المنظمة صلاحية تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية يعد انتهاكا لصلاحيات مجلس الأمن.

قال رئيس الوفد الروسي في المنظمة غيورغي كالامانوف إنه ثمة دول تسعى لتحويل المنظمة إلى هيئة شرطية، عبر منحها مهمات ليست من اختصاصها، مشدداً على أن عمل منظمة حظر الكيماوي هو تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية دعمها لمقترح بريطاني يطالب بمنح المنظمة حقّ تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام أسلحة كيماوية.