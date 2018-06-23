مونديال روسي.. عندما خاب الأمل العربي

العرب يودعون المونديال مبكرا.. بالرغم من تأهل أربعة من منتخباتهم للمرة الأولى في تاريخ هذا الحدث الرياضي وما رافقه من ارتفاع في سقف التوقعات بتحقيق إنجاز غير مسبوق.

إلا أن الآمال أخذت تتلاشى تدريجيا مع كل مباراة، لتكون الحصيلة خروج المنتخبات الأربعة من الدور الأول بعد خسارتها في كل المباريات التي شاركت فيها.

في هذه الحلقة الخاصة نناقش الحضور العربي في المونديال، أسباب هذه النتائج ومن خلفها الواقع الرياضي في العالم العربي.