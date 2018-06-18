ترامب يتعهد بتجنب تكرار خطأ أوروبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده لن تصبح مخيماً للمهاجرين، متعهدا في حديثه عن تحديات الهجرة التي تواجه أوروبا، وتحديدا ألمانيا، أنه لن يقع فى أخطاء أوروبا.

من جانبها أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبولَها المدة التي حددتها وزارة الداخلية للتوصل إلى حل أوروبي لأزمة الهجرة، مؤكدة أنها ستعقد محادثات بهذا الشأن مع الشركاء الأوروبيين خلال القمة المقبلة نهاية الشهر الحالي.