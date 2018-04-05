مستشار وزارة الدفاع العراقية: لن نقبل دخول قوات تركية إلى أراضينا

قال مستشار وزارة الدفاع العراقية الفريق الركن محمد العسكري في لقاء خاص لـ RT إن الحكومة العراقية لن تقبل دخول قوات برية تركية أو غيرها إلى أراضي البلاد.

وفي شأن متصل أكد العسكري أن الخطاب التركي قد تغير لأن بغداد تعاملت بحكمة ودبلوماسية مع قضية سنجار.

وأضاف أنه لا وجود لأي قوات أو قواعد أجنبية في العراق وهناك مدربون ومستشارون فقط.