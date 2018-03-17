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الأناضول نقلا عن سفير السودان لدى مصر: البشير يلتقي السيسي بالقاهرة الإثنين القادم

الجيش التركي يعلن إحكام الطوق على عفرين

أخبار العالم العربي

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أعلنت رئاسة الأركان التركية أن الجيش أكمل تطويق مدينة عفرين، وذكر مصدر في الجيش أن القوات التركية القادمة من شران شرق المدينة التحمت مع القوات القادمة من جندريس في الغرب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الدخول إلى مركز عفرين بات مسألة وقت فقط، مجددا انتقاده حلفاء أنقرة في الغرب بسبب دعمهم لوحدات الحماية الكردية.. من اسطنبول مراسلنا سامي لسمر والتفاصيل

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