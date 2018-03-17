الجيش التركي يعلن إحكام الطوق على عفرين

أعلنت رئاسة الأركان التركية أن الجيش أكمل تطويق مدينة عفرين، وذكر مصدر في الجيش أن القوات التركية القادمة من شران شرق المدينة التحمت مع القوات القادمة من جندريس في الغرب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الدخول إلى مركز عفرين بات مسألة وقت فقط، مجددا انتقاده حلفاء أنقرة في الغرب بسبب دعمهم لوحدات الحماية الكردية.. من اسطنبول مراسلنا سامي لسمر والتفاصيل