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حماس: إسرائيل استهدفت الحمد الله في غزة

أخبار العالم العربي

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أكّد رئيسُ المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في اتصالٍ هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على أن إسرائيلَ هي المسؤولة عن الانفجارِ الذي استهدف موكبَ الحمد الله .

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على أن إسرائيل هي المسؤولة عن الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني افتتح في وقت سابق محطة لتحلية المياه في شمال قطاع غزة. 

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