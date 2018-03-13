حماس: إسرائيل استهدفت الحمد الله في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jz3u
أكّد رئيسُ المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في اتصالٍ هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على أن إسرائيلَ هي المسؤولة عن الانفجارِ الذي استهدف موكبَ الحمد الله .
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على أن إسرائيل هي المسؤولة عن الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني افتتح في وقت سابق محطة لتحلية المياه في شمال قطاع غزة.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)