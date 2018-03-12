الأمم المتحدة: أكبر كارثة إنسانية باليمن

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي لدى وصولها إلى صنعاء أن اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم. تصريحات تأتي في وقت تتواصل فيه المعارك في مناطق يمنية مختلفة.

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي لدى وصولها إلى العاصمة اليمنية أن اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم. تصريحات تأتي في وقت تتواصل فيه المعارك في مناطق يمنية مختلفة.