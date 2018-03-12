الأمم المتحدة: أكبر كارثة إنسانية باليمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyyv
أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي لدى وصولها إلى صنعاء أن اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم. تصريحات تأتي في وقت تتواصل فيه المعارك في مناطق يمنية مختلفة.
أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي لدى وصولها إلى العاصمة اليمنية أن اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم. تصريحات تأتي في وقت تتواصل فيه المعارك في مناطق يمنية مختلفة.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)