موسكو: فصائل تسعى للانفصال عن "النصرة"

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحين متمركزين في غوطة دمشق الشرقية يسعون لإجراء مفاوضات حول انفصالهم عن جبهة النصرة.

قال رئيس المركز، اللواء يوري يفتوشينكو، إن بعض ممثلي المجموعات المسلحة غير الشرعية كثفوا محاولاتهم للتواصل مع كل من القوات الحكومية السورية والمركز الروسي للمصالحة لبحث موضوع الانفصال عن جبهة النصرة. من جهة أخرى، أعلن جيش الإسلام بحسب وكالة رويترز موافقته على مغادرة المحتجزين لديه من مسلحي النصرة إلى إدلب. في حين أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري بدأ عملية باتجاه بلدة مسرابا بعد فشل المفاوضات مع المسلحين في الغوطة الشرقية