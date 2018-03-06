موسكو وطهران تعززان علاقاتهما الاقتصادية
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عززت روسيا وإيران علاقاتهما الاقتصادية بتوقيع حزمة جديدة من المذكرات المشتركة.
تمهد الطريق لتنفيذ مشاريع مشتركة، أبرزها في مجال إمدادات الغاز الطبيعي ومنطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الأوروآسيوي.
مراسم التوقيع جرت عقب اجتماع اللجنة الحكومية الاقتصادية الروسية –الإيرانية المشتركة في موسكو، والتي بحثت تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وسبل تطويرها.
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