قتلى وجرحى في مواجهات بمحافظة تعز

أعلنت القوات الموالية لهادي استعادتها السيطرة على جبل الكتاف بمحافظة البيضاء وسطَ اليمن.

من جهتها أعلنت السعودية أنّ قواتها أحبطت هجوما على مواقع حدودية قبالة منطقة جيزان وقتلت خمسة وعشرين مسلحا من الحوثيين، موضحة أنّ مروحيات ساندت قواتها في التصدي لهجوم الحوثيين على منطقة على الحدود مع السعودية. يأتي ذلك فيما تعهد الجيش الأمريكي بمواصلة غاراته الجوية لمحاربة الإرهاب في اليمن بالتنسيق مع حكومة هادي.