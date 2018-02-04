سوبتشاك.. مرشحة المعارضة الروسية للرئاسة

تستعد المرشحة عن حزب المبادرة المدنية الروسي المعارض، الإعلامية كسينيا شوبتشاك لخوض غمار الانتخابات الرئاسية الروسية.

هذا وتحل سوبتشاك في المركز الثالث، بشعبية واحد في المئة، في قوائم المرشحين الأبرز بعد الرئيس فلاديمير بوتين والحزبين الشيوعي والليبيرالي الديمقراطي، وذلك وفق بيانات آخر الاستطلاعات. تفاصيل أوفى عن سوبتشاك والتوجه الذي تمثله في سياق التقرير التالي.