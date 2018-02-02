مقاتلو روسيا يتجهون من الشيشان إلى الإمارات

منظمة /إي سي بي/ الروسية تقترب من احتلال المركز الثاني في التصنيف العالمي لأقوى منظمات الفنون القتالية المختلطة.

وفي هذا العام تعتزم /إيه سي بي/ – التي باتت علامة تجارية دولية- غزو أسواق جديدة، بما فيها المنطقة العربية. أول محطة هناك ستكون في دبي. كما تضع المنظمة نصب عينيها تحدي نظيرتها الأمريكية /يو إف سي/ التي تضم أشهر المقاتلين أمثال الإيرلندي كونور ماكغريغور.