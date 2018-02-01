لافروف: مؤتمر سوتشي سيساهم بإحياء جنيف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حرص موسكو على إشراك جميع المكونات السورية في العملية السياسية، معتبرا أن المؤتمر الذي انعقد في سوتشي مثل فرصة حقيقية لذلك .

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن موسكو والأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها إلى سوريا يتفقان على أن هذا المؤتمر سيساهم في إحياء مفاوضات جنيف وتفعيلها.. المزيد في تقرير مراسلتنا في موسكو أريج محمد.