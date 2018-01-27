هيئة التفاوض السورية ترفض حضور سوتشي

جولة فيينا السورية لم تحقق التقدم المطلوب في إطارِ إقناعِ المعارضة بالذهاب إلى سوتشي،

وبالرغمِ من التأكيدات الروسية بأن المؤتمر السوري ستُستَثمر نتائجه في مسارِ جنيف، فقد دفعت أطراف دولية منها الولاياتُ المتحدة بمقترحات تمثلت بوثيقة مجموعة الخمس، التي قوبلت برفض قاطع من قبل وفد الحكومة السورية.. رئيس الوفدِ بشار الجعفري شن هجوماً عنيفاً على الدولِ التي أعدت هذه الوثيقة.