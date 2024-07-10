افتُتح جناح "آتوم" (الذرة) في 4 نوفمبر 2023، وهو نفس اليوم الذي انطلق فيه المنتدى الدولي "روسيا" بمعرض "في دي إن خا".

يسلط هذا التقرير الضوء على هذا الجناح الذي يُعد مجمعا تعليميا ومعرضا مخصصا للطاقة النووية، بمساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع.. يمكن لزواره استكشاف تاريخ نشأة العلوم النووية بأنفسهم أو بمرافقة مرشد سياحي، والتعرف على استخدامات الطاقة الذرية في الأغراض السلمية والدفاعية، وكذلك الاطلاع على الوضع الحالي للصناعة النووية وآفاقها المستقبلية. تتميز معروضاته بالتفاعلية والوضوح وسهولة الفهم، مما يجعلها جذابة للأطفال الذين لم يبدأوا بعد في دراسة الفيزياء في المدرسة وللزوار المهتمين بقضايا استخدام الطاقة الذرية.

لكن معرض "آتوم" ليس مجرد فضاء للعرض، بل هو أيضا مركز علمي وتعليمي للأطفال والكبار. هنا تُقام محاضرات العلماء ولقاءات مع مروجي العلم وممثلي الصناعة النووية. وفي المختبرات تُقدم ورش العمل والعروض التجريبية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الجناح مرافق للراحة والترفيه مثل مقهى ومتجر هدايا ومنطقة رياضية وغرفة ألعاب للأطفال في منطقة الاستراحة، بينما يحتوي الطابق العلوي على مطعم ومنصة عرض هي الوحيدة في معرض "في دي إن خا" (معرض الإنجازات الاقتصادية الوطنية)

تاريخ إنشاء جناح "آتوم" على أرض معرض الإنجازات الاقتصادية الوطنية

تُشكّل مؤسسة "روس آتوم" مستقبل العقود القادمة، فهي ليست عنصرا مهما فقط في تطوير الاقتصاد الروسي، بل تعتبر أيضًا رائدة عالمية في مجال الطاقة النووية والمجالات غير النووية. وهي تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم الطلبات لبناء محطات الطاقة النووية. تشمل أنشطتها إنتاج منتجات نووية وغير نووية مبتكرة، وإجراء البحوث العلمية، وتطوير طريق الممر الشمالي والمشاريع البيئية، وبناء مفاعلات صغيرة متطورة توفر الكهرباء لأكثر المناطق النائية في العالم، كما تنفذ مشروع "الاختراق" الذي يسعى لإغلاق دورة الوقود النووي. وتضم المؤسسة أكثر من 460 شركة ومنظمة يعمل بها أكثر من 360 ألف شخص.

أصبحت الحاجة واضحة لإنشاء مركز يجمع كل هذه الإنجازات والخبرات، ويتيح للجميع فرصة التعرف عليها. في عام 2014، أعلنت "روس آتوم" عن مسابقة لإنشاء جناح الطاقة النووية في معرض "في دي إن خا" (معرض الإنجازات الاقتصادية الوطنية)، وبدأ البناء في نوفمبر 2017 ليصبح مشروعا فريدا من نوعه من حيث التعقيد التكنولوجي.

تعكس الفكرة المعمارية المعتمدة للمبنى شفافية الصناعة النووية، حيث ساعد الزجاج البانورامي بارتفاع 12 مترًا على خلق مساحة مفتوحة تماما تربط بين الصالة ومنطقة المعرض بصريًا. تبلغ مساحة الواجهة الزجاجية 1800 متر مربع، أي أكبر من مساحة أربعة ملاعب كرة سلة، ويبلغ الوزن الإجمالي للجزء الكونسولي أكثر من 1000 طن.

يجذب انتباه الزوار المجسم الفني الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار في وسط الصالة، والذي يعرض هيكل الذرة. من هذا المجسم يبدأ المرشدون شرحهم عن الجناح وتاريخه.