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حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

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أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة ببلدة النجارية جنوب لبنان..

إلى ذلك كشف الحزب عن قصفه قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بأكثر من خمسين صاروخا، واستهدافه انتشارا لجنود إسرائيليين في منطقة الزاعورة وموقع الراهب وتحقيق إصابات، وأضاف الحزب أنه نفذ هجوما بالمسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة المدفعية في منطقة جعتون الإسرائيلية، مؤكدا أنه أوقع عددا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

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