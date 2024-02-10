تظاهرات عالمية تطالب بوقف الحرب على غزة

تظاهر الآلاف في عدد من العواصم والمدن الأوروبية والأمريكية للمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخرج الآلاف في مدينة نيويورك رافعين لافتات تندد بجرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وندد المتظاهرون بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. في الأثناء تظاهر المئات في العاصمة البلجيكية بروكسل تضامنا من سكان قطاع غزة ورفضا للحرب الإسرائيلية، وخرجت مظاهرات أخرى في لندن وباريس وبرلين وعواصم أوروبية أخرى وشارك في التظاهرات منظمات حقوقية أوروبية طالبت بمقاطعة الشركات الأوروبية الداعمة لإسرائيل.