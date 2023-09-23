تسليم 50 طن مساعدات إنسانية لقره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لحفظ السلام في قره باغ سلمت أكثر من خمسين طنا من المساعدات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية والضروريات الأساسية، للمدنيين بالإقليم.

وأكدت الوزارة أن القوات تواصل تنفيذ المهام في الإقليم وتحافظ على التفاعل المستمر مع /باكو/ و/ستيباناكيرت/ بهدف منع إراقة الدماء وضمان أمن المدنيين. في الأثناء تتواصل بيريفان التظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني /نيكول باشينيان/ لليوم الخامس تواليا على خلفية التطورات في قره باغ.