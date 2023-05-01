الأول من مايو 2003 تاريخ إعلان بوش النصر في العراق

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في الأول من مايو قبل 20 عاما، انتهاء العمليات القتالية في العراق وانتصار الولايات المتحدة.

متعهدا بتحقيق الديمقراطية في العراق وتثبيت أمنه، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة، لتُسجل بذلك الولايات المتحدة الأمريكية إحدى أفظع عملياتِ انتهاك حقوق الإنسان في التاريخ المعاصر. أما العراقيون فلا ينسون تاريخ الأول من أيار مايو وما خلفه من تركة ثقيلة دمرت اقتصاد البلاد وجرت المشهد السياسي إلى صراعات حزبية وأربكت المشهد الأمني حتى اللحظة.