القوات الروسية تطوق أرتيوموفسك "باخموت"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على مواقع مهمة على محور دونيتسك والقضاء على نحو ثلاثمئة عسكري أوكراني على محاور القتال.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف أنه تدمير مصنع لإنتاج الذخيرة في مقاطعة سومي، ورادار أمريكي في مقاطعة زابوروجيا. إلى ذلك سيطرت القوات الروسية على مواقع مهمة بمحور دونيتسك ودمرت مخزنا للذخيرة . في محور خيرسون بالقرب من بحيرة كروغليك، تم تدمير زورقين بخاريين، والقضاء على ما يصل إلى عشرة جنود من قوات الإنزال تابعين للقوات الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، وأثناء العمليات القتالية المضادة للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع وثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون.أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع مسيرات واعترضت ثلاثة صواريخ هيمارس في مناطق متفرقة من جمهورتي دونيتسك ولوغانسك.