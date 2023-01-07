الدفاع الروسية: ملتزمون بوقف إطلاق النار على طول خط التماس وكييف تواصل القصف المدفعي على مواقعنا

تاريخ النشر:07.01.2023 | 14:02 GMT |
آخر تحديث:07.01.2023 | 14:07 GMT | أخبار العالم
انسحب ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، لعدم قدرته على الصعود منصة كبار الشخصيات.
كشف الأمير هاري في مذكراته بعنوان "الاحتياطي" (Spare)، التي ستنشر خلال بضعة أيام، كيف فقد عذريته بعمر الـ17 عاما مع امرأة تكبره سنا بشكل مذل.
ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية اليوم الجمعة، على سؤال بشأن السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة في مطارات المملكة.
ألقى الأمن العام السعودي، القبض على مقيم مصري لتشغيله وإيوائه في وحدة سكنية بمدينة الرياض 17 مقيمة متغيّبة عن العمل.
انسحب الوفد الكويتي من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، اليوم الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، لأسباب أمنية.
أفاد الصحفي في شبكة "RMC" الفرنسية، دانيال ريولو، بأن بعض نجوم منتخب فرنسا لعبوا دورا كبيرا في إبعاد مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، عن منتخب "الديوك" في كأس العالم 2022.
علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى الأخيرة عن الشيخ محمد متولي الشعراوي.
انتخب الجمهوري، كيفن مكارثي، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي ليل الجمعة/ السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات وانقسامات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.
صرح متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الجمعة، بأن مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان وضع جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى.
قال مصدر في سفارة روسيا لدى تشاد، إن وكالات الأنباء الغربية بمنشورات عن محاولة انقلاب مزعومة في تشاد، تصعد الوضع حول الأحداث التي وقعت قبل شهر في هذه الدولة
أفادت وكالة بلومبرغ، بأنها علمت بوجود صفقة بين روسيا وتركيا والإمارات حول تسوية الوضع في سوريا والاعتراف بشرعية رئيسها الحالي.
رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بشأن بيع قناة السويس.
صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع قناة "1 + 1" التلفزيونية بأن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف "الناتو"، ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا منه.
تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، اليوم الجمعة، وتستمر حتى 19 يناير 2023.
اتهم عسكريون بريطانيون الأمير هاري بـ "خيانة" الجيش وتعريض الجنود والجمهور العام للخطر، بعد زعمه أنه قتل 25 شخصا من عناصر حركة "طالبان" أثناء خدمته في أفغانستان.
حصل النائب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم السبت، على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت.
توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة برسالة إلى المصريين، طلب منهم فيها عدم الخوف من الأوضاع التي تمر فيها البلاد.
ندعوكم لاختيار "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
كشفت كيليان كونواي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير يخشى شخصا واحدا فقط على هذا الكوكب، وهذا الشخص هو زوجته ميلانيا.
أمر النائب العام المصري بإحالة المأذون ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتدخله في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارا كاذبة.
غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه الجديد النصر أمام ضيفه الطائي (2-0) التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
أدلى وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بتصريح دوري جديد عما تبقى لدى روسيا من صواريخ.
أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فعالياتِ كأس "خليجي 25" في مدينة البصرة.
كشف وزير القوى العاملة في مصر، حسن شحاتة، حقيقة الأنباء المتداولة حول تصفية العمالة المصرية في الخليج، بإنهاء خدمتهم، وخاصة دولة الكويت.
أكد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تزويد قوات كييف بمركبات المشاة القتالية AMX-10 RC، قد يؤدي لوقوع صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو.
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، كيفين مكارثي، إنه يعتزم وقف إنفاق واشنطن "المسرف" ونمو الدين العام للبلاد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
رد زعيم حركة "طالبان" أنس حقاني، على مذكرات الأمير هاري، التي اعترف فيها بأنه قضى على أكثر من 20 مسلحا في أفغانستان، مشبها إياهم ببيادق الشطرنج.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بقرية كفر الواصلين بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة المصرية، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وترك جثته في الطريق بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة.
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين يقول فيه: ما حكم شهادات الاستثمار؟.
أفاد الإعلام العبري بأن وزارة الدفاع الأمريكية وسلطات المخابرات في الولايات المتحدة، تقيد وصول الطيارين الإسرائيليين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية إلى طائرات "إف-35".
اعتقلت القوات المكسيكية أوفيديو غوسمان، ابن بارون المخدرات الشهير المسجون في الولايات المتحدة، خواكين غوسمان لويرا، المعروف باسم "إل تشابو"، في عملية ضخمة شهدت سقوط قتلى وجرحى.
تعمل محافظة القاهرة في مصر، على إزالة عدة مناطق سكنية بشكل عاجل تتمثل في (الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر)، وذلك لتطوير منطقة سور مجرى العيون العريق والتاريخي في مصر.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
صرح منسق الاتصالات البيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن لا ترى أي احتمالات لوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا في الأشهر المقبلة، ومن المهم مواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.
قالت مجلة Military Watch Magazine، إن المقاتلة الروسية "سو-34"، تعتبر ليس فقط ماكينة جوية قتالية في غاية القوة، بل وتمتلك مدى أقصى، ويتم إنتاجها بكميات كبيرة لأكثر من عشر سنوات
كشف دوق ساسكس، الأمير البريطاني هاري في مذكراته، عن قتله 25 شخصا خلال مشاركته الثانية في الحرب بأفغانستان.
تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، غدا الجمعة وتستمر لغاية 19 يناير 2023، وستقام مبارياتها على ملعبي البصرة والميناء.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز، في إحدى الصيدليات بالسعودية.
تعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموقف طريف خلال وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد.
ندعوكم لاختيار "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
هاجمت الخطوط الجوية الكويتية وسائل إعلام أوروبية، على خلفية ادعاءات وصفتها بـ"الشنيعة".
قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن لجنة جوائز نوبل ستفقد بشكل نهائي وتام ما تبقى من هيبتها، إذا حصل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على جائزة نوبل للسلام.
أحرز البطل المصري، محمد السيد، ذهبية كأس العالم لسلاح سيف مبارزة تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أودين بإيطاليا.
هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الجمهوري، كيفن مكارثي، لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين".
أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لوزارة الموارد المائية والري، تشير إلى توقيع غرامة بـ20٪ على زائري السد العالي.
شارك نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، أمس الخميس في فعالية ليالي الدرعية المقامة ضمن موسم الرياض.
أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر، أن واشنطن سترسل 4000 صاروخ غير موجه من طراز "زوني" إلى كييف كجزء من حزمة المساعدات الجديدة.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
هاجم الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا: الشعراوي شيخ متطرف داعشي سلفي ضد الأقباط ويهين المرأة وليس وسطيا كما يرى البعض.
توصل فريق من العلماء أخيرا إلى حل قضية مقتل شاب توفي في العصور الوسطى بعد تلقيه أربع ضربات سيف على رأسه منذ أكثر من 700 عام.
فشل أعضاء مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، في اختيار رئيس جديد للمجلس في جلسة يوم الجمعة، خلال الجولة الثانية عشر من جولات التصويت.
أصدرت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بيروت جوليا غروبلاكر، بيانا توضيحيا حول بقاء السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، في منصبها.
التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمشجع القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" مساء يوم الجمعة، على هامش مباراة النصر مع الطائي.
قالت الطبيبة الروسية الأخصائية في التغذية، ريما مويسينكو، إن عصير الرمان، وخاصة إذا تم تحضيره في البيت، هو أفضل أنواع العصائر وأكثر فائدة لجسم الإنسان لما يحتوي عليه من خصائص.
قال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة المصرية الدكتور أحمد رزق، إن فصل الشتاء يشهد زراعة مجموعة من المحاصيل التي تتأقلم مع انخفاض درجات الحرارة.
انتقد عضو الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، بول غوسار، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد أن رفض اقتراح روسيا بشأن إعلان هدنة عيد الميلاد.
ذكر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، في حسابه على موقع تيليغرام للتواصل الاجتماعي، أن كلبا عثر عليه في مصنع آزوفستال الصيف الماضي، تم نقله إلى صاحبته في أوكرانيا.
قال دوغلاس ماكغريغور، وهو عقيد متقاعد أمريكي، إن تصريحات السياسيين البولنديين تكشف رغبتهم في ضم أراضي غرب أوكرانيا، وهو ما يتعارض مع مصالح الناتو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة البشارة في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.
قال الأمير هاري إنه قام بمحاكاة لرحلة والدته الأخيرة في باريس، حيث سافر عبر النفق الذي وقع فيه الحادث المميت الذي تعرضت له الأميرة ديانا.
طوّرت شركة GAIT-TECH الإيطالية نعلا داخليا ذكيا يجعل ارتداء الكعب العالي أكثر راحة - ويمكن أن يقلل من مخاطر المشاكل الصحية للقدم على المدى الطويل.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن يد الرحمة المسيحية مُدت للأوكرانيين بمناسبة عيد الميلاد، لكن قادتهم المهرجين رفضوا هذه المبادرة.
شحطت معدية ركاب وسيارات بنهر النيل على متنها 100 راكب و4 سيارات نقل وربع نقل وملاكي و3 دراجات بخارية، حيث كادت أن تتسبب في كارثة.
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، صباح اليوم الخميس، إجراء تعديل على مواعد حفل افتتاح البطولة المقررة إقامتها ما بين يومي (6 و19) يناير 2023.
عرضت البحرية الصينية لقطات نادرة لسفينة رفع ثقيلة شبه مغمورة "ينماهو" التي تنقل سفنا أخرى أثناء التدريبات.
احتضن ملعب البصرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، التي يستضيفها العراق حتى 19 يناير الحالي.
كشف تقرير للتلفزيون الإسرائيلي عن تتبع وزارة الخزانة الأمريكية لعمليات تمويل عناصر تنظيم داعش" عبر تطبيق "شام إكسبرس" لدعم تهريب الذهب من سوريا والسودان عبر مصر والعراق وليبيا.
استهل منتخب العراق مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، بتعادل بطعم الهزيمة أمام نظيره العماني، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بمدينة البصرة.
أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، بأن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية بلغت مستويات قياسية في العام 2022.
شهد مساء الخميس وصباح اليوم الجمعة حالة من الشلل التام للسوق السوداء للعملات الأجنبية، مع عروض كثيفة للبيع، دون أدنى طلب شراء، مما أدى لانخفاض السعر الموازي للدولار.
أفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يعمل الآن على إنهاء صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن إرسال فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الحاملة صواريخ تسيركون فرط الصوتية إلى قرب شواطئ الناتو، هدية رئيسية في رأس السنة.
قال الصحفي المتخصص في ملف الذهب والمجوهرات وليد فاروق، إن أسعار الذهب ستتأثر بـ5 عوامل متباينة خلال العام الجاري.
دخل لاعب خط الوسط السعودي سميحان ضيدان النابت تاريخ بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، التي انطلقت مساء اليوم الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، كصاحب أول هدف في البطولة.
لم تؤكد الإدارة الأمريكية ولم تدحض في الوقت ذاته، المعلومات التي نشرتها "وول ستريت جورنال" وتقول إن واشنطن تراجعت بالفعل عن محاولة معاقبة المملكة العربية السعودية.
في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تتحضر واشنطن لإرسال صواريخ " Sea Sparrow" - سي سبارو، - عصفور البحر - إلى نظام كييف ضمن حزمة المساعدات الجديدة، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
كشف خبير الاقتصاد المصري هاني جنينة كيفية تحمل البنوك المصرية تكلفة شهادات الاستثمار بعائد 25%، بعد الإعلان عنها خلال الأيام الماضية في بنكي مصر والأهلي.
منذ ما لا يقل عن 20 ألف عام، رسم البشر الذين يعيشون في أوروبا لوحات كهفية مدهشة لحيوانات قاموا بإقرانها بعلامات غريبة، مثل الخطوط والنقاط ورموز على شكل حرف Y.
انتزع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الريادة من بريطانيا في الأزمة الأوكرانية من خلال إرساله مركبات قتال مشاة AMX-10 RC لم يتم الإعلان عنها سابقا، حسبما كتبت صحيفة التلغراف.
أفادت وكالة "يونهاب" بأنه يتوقع أن تقوم شركة كوريا للطاقة المائية والنووية بإرسال موظفيها لأول مرة لبدء مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية بمصر، الذي فازت به في أغسطس الماضي.
ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن إدارة النصر السعودي استغنت عن خدمات مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر، وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مكانه في قائمة الفريق رسميا.
اتهمت صحيفة المشهد المصرية الإعلامي طوني خليفة بإطلاقه قناة تليفزيونية جديدة من مدينة دبي للإعلام خلال أيام تحمل نفس اسم الصحيفة.
يرى رئيس برلمان شبه جزيرة القرم، فلاديمير قسطنطينوف أنه لا يمكن إجبار سلطات كييف على السلام إلا بالقوة.
صدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صاحب مصنع في محافظة سوهاج بصعيد مصر بالسؤال عن مكسبه.
نفت مؤسسة "ويكيدميا" التي تدير موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية، تقارير حقوقية زعمت أنها وجدت أدلة على "اختراق" الحكومة السعودية لفريق عملها في الشرق الأوسط.
تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران المكسيك كانت تحاول الإقلاع من مطار كولياكان إلى مكسيكو سيتي لإطلاق نار.
أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج لكرة القدم اليوم السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 والتي ستقام في البصرة بالعراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023 .
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مصر ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي وتهريب الذهب.
أعلن وزير الدفاع المكسيكي لويس ساندوفال، أن عملية القبض على تاجر المخدرات أوفيديو غوزمان في ولاية سينالوا المكسيكية، أودت بحياة عشرة جنود، فيما تم القضاء على 19 مجرما.
أدان مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" في الولايات المتحدة، رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مبادرة روسيا بهدنة عيد الميلاد.
أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفعالية أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الملموسة بالفعل في أوكرانيا، على الرغم من عدم تسليم منظومة الصواريخ بعد إلى كييف.
أوقفت الشرطة الأمريكية طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات بعد إطلاقه النار على معلمته في مدرسة ابتدائية بالولايات المتحدة، ما أدى لإصابتها بجروح خطيرة.
أدان رئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي، إطلاق النار في جنوب المقاطعة عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي وإصابة شابين صربيين.
أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، عن توقف حركة الطيران بسبب سوء الظروف الجوية.
انتفض عدد كبير من المصريين للدفاع عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، بعدما تعرض لهجوم واسع خلال الساعات القليلة الماضية، واتهامه بالتطرف والترويج للإرهاب.
هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق يائير لابيد، في "تويتر"، وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، فيما رد الأخير عليه.
ندعوكم لاختيار "الرياضي العربي الأبرز في العام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
أفادت وكالة "نوفوستي" بأن سويسرا سجلت أكبر انخفاض في الاحتياطات الدولية في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، بعد أن "خسرت" 226,6 مليار دولار من الناحية النقدية.
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسيحيين الأرثوذكس وجميع المواطنين الروس بعيد ميلاد السيد المسيح، حسب التقويم الشرقي.
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