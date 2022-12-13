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افتتاح معرض إيراني للطيران بمشاركة روسية

أخبار العالم

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جزيرة كيش الإيرانية تحتضن معرضا للطيران بمشاركة وفد من روس كوسموس الروسية .

مونديال قطر

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