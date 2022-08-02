بيلوسي تصل إلى تايوان رغم تحذيرات الصين

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى العاصمة التايوانية تايبيه رغم التحذيرات الصينية المتكررة من الزيارة.

وقالت بيلوسي في بيان صدر إثر وصولها، إن زيارتها إلى تايوان تكرس التزام واشنطن الثابت بدعم الديمقراطية فيها، مضيفة أن المباحثات مع القيادة هناك ستركز على إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لتايوان وعلى تعزيز مصالح واشنطن وتايبيه المشتركة. في المقابل قالت الخارجية الصينية في أول رد على الزيارة، إنه إذا أصرت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فعليها تحمل المسؤولية عن أي عواقب خطرة، مشددة على أن الزيارة انتهاك خطير لسيادة الصين وسلامة أراضيها، من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الصينية بدء عمليات عسكرية محددة قرب جزيرة تايوان.