إضراب ليوم واحد للقطاع العام في تونس
شهدت تونس إضرابا في القطاع العام ليوم واحد بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بتحسين القدرة الشرائية لمواجهة موجة التضخم.
يأتي ذلك مع رفض خيارات خصخصة مؤسسات عمومية بضغط من صندوق النقد الدولي. وقد شكك البعض في فعالية هذه الخطوة من دون أن يخفوا توقعاتهم بشأن تأثيرها السلبي على الشأن السياسي.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .