إضراب ليوم واحد للقطاع العام في تونس

شهدت تونس إضرابا في القطاع العام ليوم واحد بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بتحسين القدرة الشرائية لمواجهة موجة التضخم.

يأتي ذلك مع رفض خيارات خصخصة مؤسسات عمومية بضغط من صندوق النقد الدولي. وقد شكك البعض في فعالية هذه الخطوة من دون أن يخفوا توقعاتهم بشأن تأثيرها السلبي على الشأن السياسي.