 
مباشر

الغرب يقحم الرياضة في الحسابات السياسية

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shz8

أعلن الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم، وقف جميع الأندية والمنتخبات الروسية عن المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا