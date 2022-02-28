الغرب يقحم الرياضة في الحسابات السياسية

أعلن الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم، وقف جميع الأندية والمنتخبات الروسية عن المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

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