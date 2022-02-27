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قوات دونيتسك تتقدم بوتيرة سريعة

أخبار روسيا

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تمكنت قوات جمهورية دونيتسك من استعادة السيطرة على بلدة بوغاس لتصبح بذلك عند مشارف مدينة فولنوفاخا عل محور مريوبول، يأتي ذلك بالتزامن مع قصف تنفذه قوات كييف على مدن و بلدات دونباس.

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