قوات دونيتسك تتقدم بوتيرة سريعة

تمكنت قوات جمهورية دونيتسك من استعادة السيطرة على بلدة بوغاس لتصبح بذلك عند مشارف مدينة فولنوفاخا عل محور مريوبول، يأتي ذلك بالتزامن مع قصف تنفذه قوات كييف على مدن و بلدات دونباس.

تابعوا RT على