تدمير 1067 هدفا في بنية أوكرانيا العسكرية

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت من تدمير ألف وستة وسبعين هدفا في البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

مضيفا أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بدعم ناري من القوات الروسية تمكنت من التقدم بنجاح أربعة كيلومترات، فيما تقدمت وحدات جمهورية دونيتسك ستة كيلومترات أخرى.