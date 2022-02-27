تدمير 1067 هدفا في بنية أوكرانيا العسكرية
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أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت من تدمير ألف وستة وسبعين هدفا في البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
مضيفا أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بدعم ناري من القوات الروسية تمكنت من التقدم بنجاح أربعة كيلومترات، فيما تقدمت وحدات جمهورية دونيتسك ستة كيلومترات أخرى.
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