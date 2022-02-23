باريس تتعهد بتجميد سعر الغاز حتى الصيف
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قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن تجميد أسعار الغاز الذي تعتمده السلطات الفرنسية متواصل حتى الصيف.
مشيرا إلى احتمال تمديده لمواجهة ما وصفه بانفجار الأسعار والتي ارتفعت نتيجة حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، يأتي ذلك وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع الأسعار
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