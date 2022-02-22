البرلمان العربي يرفض خطوات أديس أبابا

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة دون الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان.

وذلك باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ورفض البرلمان العربي أي خطوة إثيوبية أحادية أو مساسا بالحقوق المائية.