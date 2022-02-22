قوات الأمن تفرق تظاهرات في أم درمان
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فرقت الأجهزة الأمنية بقنابل الغاز وخراطيم المياه في السودان متظاهرين حاولوا العبور من مدنية أم درمان إلى مدنية بحري حيث يحتشد المتظاهرون تضامنا مع المعتقلين من السياسيين والناشطين.
وتزامنت التظاهرات مع لقاءات للخبير الإنساني في السودان أداما ديانغ بوزير العدل السوداني، الذي أكد استعدادَ بلادِه تقديمَ المساعدة اللازمة لتسهيلِ مهمة الخبير الإنساني.
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