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الدبيبة وباشاغا.. عقدة جديدة بالملف الليبي

أخبار العالم العربي

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه سيطرح خلال يومين خريطة طريق بشأن إجراء الانتخابات في حزيران يونيو المقبل.

ودعا مجلَسي النوابِ والدولةِ والقضاءِ للدفعِ نحوَ الانتخابات، من جهته أكد رئيسُ الحكومة المكلّف فتحي باشاغا ضرورةَ العملِ لإنهاء الانقسام السياسي وتسخيرِ جميع الجهود للدفع بملف المصالحة.

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