الدبيبة وباشاغا.. عقدة جديدة بالملف الليبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfi1
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه سيطرح خلال يومين خريطة طريق بشأن إجراء الانتخابات في حزيران يونيو المقبل.
ودعا مجلَسي النوابِ والدولةِ والقضاءِ للدفعِ نحوَ الانتخابات، من جهته أكد رئيسُ الحكومة المكلّف فتحي باشاغا ضرورةَ العملِ لإنهاء الانقسام السياسي وتسخيرِ جميع الجهود للدفع بملف المصالحة.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.