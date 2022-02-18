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البرهان: المكون العسكري لا يتمسك بالسلطة

أخبار العالم العربي

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، إن المكون العسكري مستعدٌ لتسليم السلطة في حال التوصل إلى توافق وطني أو حكومة منتخبة.

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