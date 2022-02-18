البرهان: المكون العسكري لا يتمسك بالسلطة
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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، إن المكون العسكري مستعدٌ لتسليم السلطة في حال التوصل إلى توافق وطني أو حكومة منتخبة.
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، إن المكون العسكري مستعدٌ لتسليم السلطة في حال التوصل إلى توافق وطني أو حكومة منتخبة.
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