بغداد: مقتل والي داعش ومساعده بالأنبار
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أعلنت قيادةُ العملياتِ المشتركةِ في العراقِ مقتل والي تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الرطبة غرب محافظة الأنبار مثنى خضر أبو ملوكة ومساعده أبو زيد المحلاوي في ضربة جوية.
أعلنت قيادةُ العملياتِ المشتركةِ في العراقِ مقتل والي تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الرطبة غرب محافظة الأنبار مثنى خضر أبو ملوكة ومساعده أبو زيد المحلاوي في ضربة جوية.
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