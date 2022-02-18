بغداد: مقتل والي داعش ومساعده بالأنبار

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أعلنت قيادةُ العملياتِ المشتركةِ في العراقِ مقتل والي تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الرطبة غرب محافظة الأنبار مثنى خضر أبو ملوكة ومساعده أبو زيد المحلاوي في ضربة جوية.