تواصل المفاوضات النووية في فيينا

كشف وزير الخارجية الإيراني عن اقتراح قدمه الوفد الإيراني في مباحثات فيينا، يطالب برلمانات الدول الغربية بما فيها الكونغرس الأمريكي بإصدار بيان سياسي يؤكد التزامهم بالاتفاق النووي.

من جانبه جدد أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شامخاني رفضَ طهران التفاوضَ مع واشنطن خارج إطار الاتفاق النووي.