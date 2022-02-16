15 يوما أمام باشاغا لعرض تشكيلته الحكومية

أصدر مجلس النواب الليبي قرارًا، منحَ بموجبه رئيسَ الحكومة المكلف فتحي باشاغا خمسة عشر يومًا لتشكيل حكومة جديدة وتقديمها للبرلمان.

في غضون ذلك اعتبر المجلس الأعلى للدولة، إصدار مجلس النواب قرار تكليفِ رئيس للحكومة، قبل عقد الجلسة الرسمية للمجلس، بالإجراء غير السليم، فيما أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ضرورة استمرار المشاورات بين الليبيين.