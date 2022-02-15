مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار

أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل جندي وإصابةِ أحدَ عشر آخرين بجروح جراء انفجار عبوةٍ ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلةِ مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

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