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مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار

أخبار العالم العربي

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أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل جندي وإصابةِ أحدَ عشر آخرين بجروح جراء انفجار عبوةٍ ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلةِ مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

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