120 دولة تشارك بمعرض للأغذية في دبي

انطلقت في دبي فعاليات معرض "جلف فوود" ألفان واثنان وعشرون للأغذية والمشروبات، وذلك بمشاركة مئة وعشرين دولة ومن ضمنها روسيا التي افتتحت جناحها الخاص في أول أيام المعرض.

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