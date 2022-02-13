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120 دولة تشارك بمعرض للأغذية في دبي

أخبار العالم العربي

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انطلقت في دبي فعاليات معرض "جلف فوود" ألفان واثنان وعشرون للأغذية والمشروبات، وذلك بمشاركة مئة وعشرين دولة ومن ضمنها روسيا التي افتتحت جناحها الخاص في أول أيام المعرض.

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