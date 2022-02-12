حلف الناتو.. التمدد شرقا وشهية التدخلات
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لم يكن توسع حلف شمال الأطلسي نحو الحدود الروسية ليمر من دون أن يثير حفيظة المسؤولين الروس، لا سيما وأن الحلف عمل في الثلاثين عاما الأخيرة على تعزيز قدراته وبنيته التحتية شرقا.
وأكدت القيادة الروسية مرارا انتفاء أسباب وجود حلف الناتو منذ انتهاء الحرب الباردة. العرض التالي يرصد أبرز محطــات توسع الحلف شرقا وسجله في التدخلات في شؤون الدول.
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