الدبيبة يدعو لإسقاط مجلس النواب الليبي
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مناصيره للتظاهر يوم السابع عشر من الشهر الجاري لإسقاط مجلس النواب وذلك على خلفية تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
وقد أثار تكليف باشاغا تباينا في الأوساط السياسية الليبية ما أثار مخاوف من عودة الانقسام إلى البلاد.
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