مواجهات في مناطق عدة بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينين بالمواجهات التي اندلعت مع عناصر الجيش الاسرائيلي في عدة قرى فلسطينية بالضفة الغربية بعد تنظيم مسيرات رافضه للاستيطان.

واشتعلت الاشتباكات في كل من بلدتي بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس وبعد ايام من اغتيال الجيش الاسرائيلي لثلاثة فلسطينين في ذات المدينة.