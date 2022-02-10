لافروف: لا لتجزئة أمن أوروبا
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد مباحاثات مع نظيرته البريطانية ليز تراس في موسكو، أعلن رفض روسيا النهج الغربي الأحادي إزاء الأمن الأوروبي وتجزئته.
وقال لافروف إن الغرب لم يستجب لمطالب وهواجس روسيا بشأن توسع الناتو شرقا. من جهتها قالت /تراس/ إن موسكو أمامها اختيار طريق الدبلوماسية والتعاون مع الناتو أو مواصلة التصعيد. معربة عن أملها بمواصلة الحوار حول تسوية أزمة أوكرانيا.
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