موسكو تدعو واشنطن لوقف تصعيد الأوضاع

دعا نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين واشنطن إلى عدم مفاقمة الوضع الراهن، ودفعه إلى طريق مسدود.

جاء ذلك تعليقا على تقارير تحدثت عن احتمال نشر الولايات المتحدة منظومات "ثاد" المضادة للصواريخ في أوكرانيا.

إلى ذلك، قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إنّ تعزيز قوات الناتو قرب حدود روسيا وبيلاروس يُعد تهديدا لدول المنظمة كافة.