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جونسون يؤكد مجددا التزامه بدعم أوكرانيا

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ملتزمة بدعم أوكرانيًا والدول المجاورة لروسيا الاتحادية في الازمة الراهنة وذلك خلال استقباله لرئيسة ليتوانيا في لندن.

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