جونسون يؤكد مجددا التزامه بدعم أوكرانيا
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ملتزمة بدعم أوكرانيًا والدول المجاورة لروسيا الاتحادية في الازمة الراهنة وذلك خلال استقباله لرئيسة ليتوانيا في لندن.
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ملتزمة بدعم أوكرانيًا والدول المجاورة لروسيا الاتحادية في الازمة الراهنة وذلك خلال استقباله لرئيسة ليتوانيا في لندن.
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