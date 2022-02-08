بايدن: خفض التصعيد يتطلب الحوار مع روسيا
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن، إن الحوار مع روسيا هو السبيل لخفض التصعيد.
ملوحا في الوقت ذاته بالعمل على وقف مشروع السيل الشمالي 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا في حال أي هجوم على أوكرانيا، من جانبه أكد شولتس أهمية التركيز على الدبلوماسية لخفض التوتر الراهن.
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